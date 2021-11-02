 

Главред – глава «Нафтогаза» заявил о риске войны с Россией без транзита газа

02.11.2021, 20:58, Новости дня
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что прекращение транзита газа в Европу через Украину увеличит шансы полномасштабной войны между Москвой и Киевом. Как пишет «Главред», чиновник также добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» сделает позиции официального Киева гораздо более уязвимыми, поскольку сдерживающий фактор будет устранён.


Reuters

Если Кремль прекратит транзит газа в Европу через Украину, то это развяжет российским властям руки в вопросе полномасштабной войны против Киева. Как пишет «Главред», об этом заявил руководитель госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Витренко отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» сделает позиции официального Киева гораздо более уязвимыми, поскольку сдерживающий фактор будет устранён. По его словам, РФ уже использовала газопровод в качестве оружия, якобы перекрыв поставки газа в Европу. 

«Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями», — заявил Витренко.

Кроме того, по мнению чиновника, требования, которые РФ предъявляет Германии, и стремление к политическим уступкам на переговорах о новом газовом контракте с правительством Молдавии являются основаниями для всеевропейских санкций против «Северного потока — 2».



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