Рада поддержала введение уголовной ответственности за фальсификацию документов о вакцинации

За законопроект проголосовали 282 народных депутата, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Проект закона предусматривает введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов, сказал нардеп от “Слуги народа” Сергей Ионушас.

Массовое подделывание документов о вакцинации подрывает имидж Украины на международной арене, подчеркнул он.

Законопроект предусматривает ответственность в виде штрафа до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет.

“Медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, – штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет”, – рассказал Ионушас.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 1 ноября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 10,2 млн украинцев, две – 7,4 млн.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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