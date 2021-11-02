 

Рада разрешила регистрацию лекарств от коронавирусной инфекции для экстренного использования

02.11.2021, 20:52, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

За принятие законопроекта в первом чтении и за основу проголосовали 262 нардепа. Во втором чтении с учетом предложений комитета и технико-юридическими правками законопроект поддержали тоже 262 парламентария, закон приняли в целом. 

Как сказано в пояснительной записке, цель законопроекта – обеспечить возможность экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов на время действия чрезвычайной ситуации и/или карантина в порядке государственной регистрации под обязательство, установленное Кабинетом Министров Украины. 

Заявитель в таком случае должен доказать, что у него отсутствуют возможности для предоставления полных данных об эффективности и безопасности медикамента по объективным причинам, говорится в записке. 

Законопроект определяет страны, предоставление компетентным органом которых разрешения на экстренное применение вакцины или другого медицинского иммунобиологического препарата для лечения и/или специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) дает право на применение к ним процедуры экстренной регистрации в Украине, отмечается на сайте Рады. 

В этом списке, согласно тексту законопроекта, есть США, Великобритания, Австралия, Швейцария, Китай, Япония, Канада, Израиль и Индия. 

Комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять этот законопроект, сказал глава комитета, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий. Он подчеркнул, что комитет предложил исключить Индию из этого списка. 

В проекте подчеркивается, что препараты для лечения COVID-19, произведенные в России, в Украине не могут быть зарегистрированы в таком порядке. 

Контекст:

Аналогичный закон о процедуре экстренной регистрации вакцин от коронавируса Рада приняла в январе 2021 года. Он тоже запрещает регистрацию российских вакцин. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 19 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 68,7 тыс. пациентов с COVID-19.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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