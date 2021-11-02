 

Верховная Рада 3 ноября может уволить пять министров

02.11.2021, 20:52, Новости дня
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По его словам, нардепы рассмотрят увольнения пяти членов Кабмина: Романа Абрамовского (министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины), Алексея Любченко (первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины), Алексея Резникова (вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины), Олега Уруского (вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) и министра обороны Украины Андрея Тарана.

Контекст:

Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября, сообщал глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Абрамовский подал в отставку 19 октября, Уруский и Резников – 1 ноября. На следующий день заявления об отставке написали Любченко и Таран.

Фракция “Слуга народа” на заседании 1 ноября поддержала кандидатуру главы подкомитета по государственной безопасности и обороне, нардепа Ирины Верещук на пост вице-премьер-министра – главы Минреинтеграции, а Резникова – на пост министра обороны.

Кроме того, “Слуга народа” обсудила кандидатуру главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а замглавы Офиса президента Юлию Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

“Украинская правда” со ссылкой на источники в “Слуге народа” писала 1 ноября, что вместо Абрамовского министром экологии станет его заместитель Руслан Стрелец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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