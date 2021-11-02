 

Шмыгаль ответил, есть ли необходимость перераспределить средства с “Большого строительства” на борьбу с COVID-19

02.11.2021, 20:52, Новости дня
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Так Шмыгаль отреагировал на вопрос, есть ли необходимость перераспределить средства с “Большого строительства” на борьбу с COVID-19, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“На сегодня ключевое задание – это установка кислородных станций, мы на это выделили 400 млн грн, плюс еще дополнительные субвенции для трех областей. По данным Министерства здравоохранения, этого на сегодня достаточно, нужно просто качественно и оперативно инвестировать эти средства. Кроме того, в спецфонде будет еще 800 млн грн для целей борьбы с COVID-19. Дополнительных средств, по данным Министерства здравоохранения, пока не нужно”, – сказал премьер-министр. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 2 ноября в стране подтвердили 2,95 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 19 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 68,7 тыс. пациентов с COVID-19.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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