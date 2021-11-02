 

Финская компания добилась исключительного права на продажу «вологодского» масла на территории РФ

02.11.2021, 20:51, Разное
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила запрос компании Valio о предоставлении исключительных прав на товарных знак «Вологодское масло». С 1 января 2022 года реализовывать продукцию под этим брендом сможет только финский производитель.

«Более пяти лет мы доказывали в судах, что исключительно Valio на данный момент может выпускать настоящее вологодское масло. Секрет этого уникального продукта был вывезен из России после Гражданской войны, на данный момент он сохранился только у нас, – заявила генеральный директор Valio Анникка Хурме.

В Финляндии, по словам производителя, продукт производился небольшими партиями для истинных ценителей, в России же сейчас под этим наименованием реализуют масло, не имеющее никакого отношения к старинному рецепту.

«Потребовалось провести десятки экспертиз, выиграть несколько судов, но мы довольны результатом – уже через несколько месяцев на прилавках российских магазинов появится настоящее вологодское масло по цене от 12,99€ за упаковку-пробник, а не суррогатный продукт», – добавила Хурме.

В ближайшее время ФАС направит всем производителям масла предписание прекратить выпуск продукции под брендом «вологодское».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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