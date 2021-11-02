Рашкин today

Особенности национальной охоты на политических оппонентов: разбор в деталях скандала с убийством лося депутатом-коммунистом.

Расследование убийства лося, произошедшего у поселка Лысые Горы (Саратовская область), могло бы стать эталоном работы правоохранительной системы. На защиту природы бросились полиция и Следственный комитет. Информация об их работе немыслимо подробна и выдается прессе в режиме реального времени. Проблема в том, что система работает так идеально только тогда, когда нужно наказать политического оппонента власти.

Валерий Рашкин во время задержания. Фото из соцсетей

Кто из лесу вышел

Первыми о задержании депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «Плохие новости», выложившие видеролик из лысогорского леса. О подробностях происшествия рассказали РEН ТВ, RT, Первый канал, РФ 1. Менее чем через сутки после задержания депутата в распоряжении гостелевидения оказались записи с видеокамер, установленных на доме матери Валерия Рашкина и на парковке у саратовского обкома КПРФ. Снято, как парламентарий выходит из подъезда многоэтажки, держа в руках ружейные чехлы и контейнер-холодильник, а затем кладет снаряжение в багажник белой «Лады Ларгус». В сюжете РЕН ТВ отмечается, что машина зарегистрирована на областное отделение Коммунистической партии.

RT со ссылкой на источник в районном обществе охотников и рыболовов рассказывает, что выстрелы прозвучали около 22.00 в четырех километрах от поселка Лысые Горы. За политиком, отдыхавшим в компании знакомых, следили несколько часов. «Когда уезжала машина Матросова (фермер, знакомый Рашкина. — RT), мы ее останавливать не стали, чтобы не спугнуть. Именно ждали, когда загрузят мясо — самую главную улику», — поясняет источник телеканала. По словам собеседника RT, за депутатом «наблюдали с тепловизором, и именно эту машину принимали». Около двух часов ночи полицейские на УАЗике перегородили дорогу автомобилю, за рулем которого был Валерий Рашкин.

Региональное управление МВД сообщило, что «на место выехал участковый и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства». Отметим, что в Лысогорском районе нет собственного отдела полиции, его обслуживает подразделение, подчиненное соседнему Калининску, с начальником в звании майора.

Можно предположить, что лысогорские полицейские не часто встречают в ночных лесах депутатов Госдумы.

Однако неизвестный правоохранитель, опрашивающий задержанного, держится более чем уверенно (самого силовика на видеозаписи нет, слышен только голос). «Валерий, как же так получилось? — интересуется человек за кадром. — Вы работаете или пенсионер? Чем занимаетесь?» Услышав, что собеседник трудится депутатом, непринужденно просит уточнить: «А из какой фракции?».

Фото из соцсетей

В интервью RTVi Рашкин заявил, что в лесу его встретила «целая орда фээсбэшников».

В багажнике «Лады» была обнаружена разделанная туша лося, топор и два ножа со следами крови. Рашкин отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, был составлен административный протокол. В блоге на «Эхо Москвы» Рашкин утверждал, что не употребляет алкоголь, а разделанную тушу животного нашел в лесу. «Обвинить безоружного человека в том, что он убил и разделал лося — полный абсурд и цинизм», — писал Валерий Федорович.

Однако в тот же день неподалеку от места задержания полиция чудесным образом нашла охотничий карабин с прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Любопытно, что в чехол карабина был вложен охотничий билет и разрешение на оружие на имя Рашкина.

Впрочем, отметим, что браконьеры обычно пытаются обезопасить себя именно таким образом: убив и разделав животное, прячут оружие, из которого был сделан выстрел, уезжают и возвращаются за тушей в чистой одежде через несколько часов. Но зачем оставлять на месте преступления документ с фамилией владельца оружия?

Охота на копытных в Саратовской области открыта с 1 октября. Лысогорский район считается одним из самых популярных мест зверовой охоты в регионе, лося здесь много, но именно в угодьях областного общества охотников (где был задержан Рашкин) разрешения на добычу этого вида животных в нынешнем сезоне не выдавались.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 258 УК «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба». «В связи с большим общественным резонансом» материалы забрало региональное управление Следственного комитета. Как отмечают в СК, «причастность к произошедшему депутата Госдумы Валерия Рашкина проверяется».

Фото из соцсетей

Обломали радикальное крыло

Центральные телеканалы припомнили коммунисту его требования ужесточить наказания за браконьерство (в 2018 году Рашкин публично критиковал иркутского губернатора Сергея Левченко, застрелившего медведя в берлоге) и за пьяное вождение.

Напомним, что отношения коммуниста с официозными СМИ и ранее не были теплыми. В начале нынешнего года Рашкин попросил Генеральную прокуратуру проверить на предмет реабилитации нацизма слова телеведущего Владимира Соловьева, который сравнил Алексея Навального с Гитлером и назвал последнего «очень смелым человеком». В 2020-м депутат обращался в Генпрокуратуру с жалобой на ведущего Дмитрия Киселева, предложившего «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову» (Петр Краснов — казачий атаман, видный деятель Белого движения, впоследствии сотрудничавший с фашистами. — Н. А.).

Рашкин не раз позволял себе высказывания, неожиданные для представителя системной оппозиции. В 2017 году коммунист направил в Следственный комитет запрос, связанный с расследованием ФБК (признан «иноагентом» и экстремистской организацией, запрещен в РФ. — Н. А.) «о возможной коррупционной деятельности Медведева Д.А.». В том же году депутат требовал отставки вице-премьера Виталия Мутко «за унижение чести и достоинства страны» в результате допингового скандала.

В 2018 году Рашкин выступал в защиту Сергея Удальцова, арестованного за нарушение правил проведения массовых мероприятий (митинга против повышения пенсионного возраста).

В последнее время Валерий Рашкин считался лидером радикально настроенного крыла КПРФ. Наблюдатели считали высокими его шансы занять пост председателя партии.

В сентябре, после того как мэрия Москвы не разрешила коммунистам провести поствыборные митинги, Рашкин организовал на Пушкинской площади «встречу с избирателями». Участники требовали отменить результаты выборов в Госдуму и освободить Алексея Навального.

Гибель лысогорского лося сделала маловероятным повторение и увеличение массовости уличных мероприятий, которые КПРФ обычно планирует к 7 ноября.

Не все браконьеры одинаково вредны

Рашкин начинал политическую карьеру в Саратовской области. Здесь он учился в Политехническом институте, работал инженером на военном заводе «Корпус», был секретарем парткома. В 1993 году возглавил саратовский обком КПРФ. В 1999-м стал депутатом ГД и с тех пор работал во всех ее созывах.

В 2000-е саратовские политические оппоненты обвиняли коммуниста в связях с бывшими бандитами, которые легализовались в торговом бизнесе и якобы поддерживали местное отделение партии. Впрочем, аналогичные обвинения выдвигались и в адрес представителей ЛДПР, и «Единой России», что обусловлено историей регионального бизнеса.

Валерий Рашкин и Геннадий Зюганов (2007). Фото: Антон Тушин / ТАСС

В 2010 году выходец из Саратова стал первым секретарем московского городского комитета КПРФ.

В нынешней истории с браконьерством удивительнее всего то, как опытный политик, проведший три десятка лет в борьбе с политическими противниками и соперниками внутри партии, мог так легко подставиться.

Напомним, что правоохранительные органы не впервые обращают внимание на любителей охоты, придерживающихся оппозиционных взглядов. В 2014 году по поручению Генпрокуратуры Следственный комитет опросил Алексея Навального по подозрению в убийстве лося, совершенном до открытия охотничьего сезона.

В саратовских СМИ каждый год появляется информация о браконьерстве с участием вип-персон. Например, в феврале 2019-го в Александрово-Гайском районе полицейские остановили снегоход, в котором находились тушки восьми зайцев и трех лисиц. По слухам, участником незаконной охоты был чиновник районной администрации.

В ноябре 2019-го в Марксовском районе был пойман водитель «Лады Гранта», стрелявший зайцев из-под фар. Как утверждал местный гражданский активист Вячеслав Ломидзе, охотник показал полицейским удостоверение сотрудника районной администрации.

Летом 2020 года в Татищевском районе был задержан браконьер, убивший сурка. По слухам, он оказался мужем районной чиновницы. В декабре 2020-го в Калининском районе с тушей кабана задержали человека, похожего на чиновника Жирновского района соседней Волгоградской области.

Обычно реакция правоохранительных органов очень отличается от истории с Рашкиным. В большинстве случаев детали и результаты разбирательств остаются неизвестными. Например, саратовское ИА «Свободные новости» пыталось узнать о подробностях расследования убийства лося у села Колено Екатериновского района, в котором, по словам сельчан, участвовало несколько саратовских чиновников, депутатов и бизнесменов. В ответ на запрос полиция сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, но отказалась рассказывать что-либо, так как «распространение информации может повлиять на установление истины».

Надежда Андреева, собкор по Саратовской области

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