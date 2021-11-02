 

В РФ станет обязательным отечественное ПО для отечественного процессора

02.11.2021, 20:28, Новости дня
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Как сообщают достоверные источники, в Минцифры и Минпромторге сейчас специалисты выбирают отечественную микропроцессорную платформу, которая будет признана достойной для обеспечения обязательным отечественным софтом.

Когда этот вопрос будет решен, последует специальное постановление, по которому на данную платформу начнут разрабатывать российское программное обеспечение.

Такие образом, все отечественные разработчики ПО будут обязаны создавать приложения, совместимые с этой платформой. В противном случае продукты, выпущенные компанией, не будут включать в особый реестр ПО отечественного производства. По предварительным данным, рассматривается платформа на архитектуре, взятой от Intel и AMD.



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