США назвали возможную опасность сетей 5G

Использование частот, выделенных под 5G, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами, заявило Федеральное управление гражданской авиации США.

«Развертывание беспроводных широкополосных сетей 5G, запланированное на 5 декабря, чревато возможным неблагоприятным воздействием на альтиметры в самолетах», – приводит РИА «Новости» заявление авиарегулятора.

Ведомство опасается, что использование частот, выделенных под 5G, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог для этих сетей в 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, который используется в авиации.

Вместе с тем, ранее в Федеральной комиссии по связи США (FCC) указали на то, что пока нет достаточных свидетельств в пользу однозначного суждения о пагубном влиянии сетей пятого поколения на безопасность воздушных полетов.

Использование технологий 5G в десятках штатов США планируется начать с 5 декабря, полный переход запланирован на конец 2023 года.

Ранее министр связи РФ заявил о безопасности 5G для здоровья.