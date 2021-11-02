 

Facebook решил отказаться от использования системы распознавания лиц

02.11.2021, 20:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРуководство соцсети Facebook приняло решение об удалении индивидуальных шаблонов для распознавания лиц более чем миллиарда людей.

«Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались [на ее использование], больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей», – приводит ТАСС  заявление, опубликованное на сайте компании Meta.

Пользователи жаловались, что система позволяет администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.

Ранее система анализировала все изображения и идентифицировала людей на фотографиях без их согласия.

Распознавание лиц появилось в Facebook в 2011 году, а с 2017-го года функция начала работать автоматически у части аудитории, что вызвало опасения по поводу безопасности и конфиденциальности личных данных.

Напомним, компания Facebook сменила название в соцсети. После ребрендинга и смены названия компании Facebook на Meta, официальная страница компании также была переименована. При переходе на страницу пользователь видит обновленное название и логотип в виде синей ленты Мебиуса.



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