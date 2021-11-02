Росавиация заявила о взятии под контроль ситуации в нижегородском аэропорту

Ситуацию в нижегородском аэропорту, куда были направлены самолеты из-за тумана в Москве, контролирует Росавиация, создан оперативный штаб.

«Вопрос находится на контроле Росавиации. Для организации работы с пассажирами рейсов, которые были переправлены из московской воздушной зоны в аэропорт Нижний Новгород из-за тумана, в аэропорту создан оперативный штаб», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя ведомства.

По данным на 19.30 мск три воздушных судна вылетели в пункт назначения – Москву. Ведётся работа по организации вылетов других воздушных судов. Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения.

Напомним, аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в Москве принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов РФ и ближнего зарубежья в Москву.

В Москве за сутки отменили более 200 рейсов, некоторые лишь задержали. Все из-за сильного тумана, накрывшего город во вторник. Отмена и задержки зарегистрирован в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В аэропорту Внуково 64 рейса задержаны, пять отменены, в аэропорту Домодедово – 60 рейсов задержаны, 14 отменены, в аэропорту Шереметьево – 51 рейс задержан, 15 отменены.