Мнение: Письмо: “Пора и честь знать”

Обычно, когда мы читаем в письмах жалобу, что автор много лет не может отцепиться от фигуры равнодушного человека, ситуация очень проста и связана с тем, что автор зацепился или зацепилась короной. Часто даже полностью придумала обратную связь и постоянно нагревает фигуру ради удовольствия. То есть кормит корону, но страдает от того, что в реальности ничего не происходит с этим человеком и в ресурсе любви дыра.

Это простая ситуация, но вот в этом письме ситуация сложней.

Здесь большая разница ОЗ и, кроме репейника, очень много крючков в поле, которые автор не может извлечь.

Рефлексия у автора сейчас нормальная, самооценка не такая уж плохая, она не рапан, но отцепиться не может.

Давайте посмотрим, почему, и что ей делать.

linda_mine

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Прошу Вас, пожалуйста, разобрать мое письмо.

Я несколько лет не могу забыть мужчину, с которым у меня были отношения всего несколько месяцев. Он меня потом бросил, я навязывалась ему долго. Плохая очень ситуация, но у меня и раньше были не лучше.

Я познакомилась с А. на сайте знакомств 6 лет назад, мне было 24, а ему 37.

У него на аватарке была фотография такого красивого парня, на которую я ему что-то написала. А он сказал, что это не его фотка, потому что он занимает какую-то высокую позицию в нефтяной компании и предлагает встретиться.

Мы встретились в кафе, пили кофе. Он рассказывал, что жил в Америке, в Голландии, потом наконец-то переехал в Москву, и что ему здесь очень нравится. Что был женат дважды. А я сидела и отвешивала какие-то ужасные комментарии как будто мне не 24, а 60 и зовут меня Роза Сябитова.

Потом он сказал, что едет в клуб и спросил не против ли я завтра сходить в ресторан.

Я сказала, что-то вроде “посмотрим”, чтобы он понял с кем имеет дело.

Ну он и понял, поэтому больше не писал.

(Крючок получается, когда некто, имеющий ОЗ больше, делает к вам шаги, а вы из-за плохой рефлексии его значимости пропускаете ответные. С вашей стороны это векторы косяков. Шаг с той стороны + вектор косяка с вашей стороны = крючок. Помните тест про рыбацкие алгоритмы? Какая это сказка? Это не репейник, а именно крючки, которые могут остаться в поле и после прекращения отношений, надолго. В комментариях сейчас будем учиться извлекать такие крючки)

Зато писала я, несколько раз. Он в итоге согласился встретиться, но только чтоб приехала к нему домой и приготовила ужин. Я сначала было начала козлиться, но подруга моя мне сказала, что с такими богатыми мужиками вариантов у меня других нет, поэтому едь и приготовь что-нибудь нормальное и попроси денег на абонемент в фитнес.

Ну а что я приготовлю, если я даже кашу тогда сварить себе не могла. Хорошо хоть был сервис, который сразу ингредиенты привозит в нужных пропорциях и инструкцию.

Так я приготовила каре ягненка, которое ему, наверное, понравилось, потому что потом мы стали встречаться.

На следующий день он повез меня в магазины покупать одежду прям с утра. Видимо, так угнетающе на него подействовала моя юбка из кож заменителя, хотя это я еще нарядилась. Отвез домой, сказал, что вечером за мной заедет и дал 80 000руб на фитнес как и договаривались.

(Она договорилась с ним, что он даст ей денег. Это косяк с ее стороны и слив. Слив, потому что она оценила свою близость по таксе как проститутка, косяк, потому что в ответ на его желание быть вместе – у нее такса. Он ей дал денег, которые она попросила, плюс купил ей одежду. Хоть она и пытается это обесценить, говоря, что ему самому было стремно, это опять его шаги и ее косяк в ответ. Это опять крючок, еще и с кормом, от которого его СЗ растет, и этот крючок тоже остался в поле)

Так я стала приезжать к нему каждый день после работы, готовила ужин, пили его коллекционные вина, я балдела от счастья.

А потом как-то утром ему кто-то позвонил, он вышел из спальни, вернулся и сказал, что ему звонили из его службы безопасности и сказали, что я проститутка.

Я вскочила, начала говорить, что это все неправда, что я менеджер по продажам, и это моя единственная работа, но он мне не верил. А что я хотела, я бы так же на его месте про себя подумала.

Короче, я собрала манатки и пошла к машине, рыдая. Он пошел меня провожать и взял чемодан с вещами, которые купил мне накануне, хотел, чтобы я его забрала.

Я сказала, что я его не возьму, и что он меня, конечно, ни капли не уважает раз думает, что я могу взять этот чемодан после того, что он обо мне сказал.

(Вот здесь она компенсировала частично свой косяк и слив. Видите как? И еще раньше ее “балдела от счастья” тоже растило ее значимость понемногу)

Несколько дней после этого я скидывала ему какие-то переписки в доказательство, что я не ш. Но скидывала я очень пафосно, как полагается многоуважаемому рапану типа “у тебя последний шанс одуматься и понять что я не та за кого ты меня принял, я пишу тебе в последний раз”.

Каким-то чудом он меня позвал назад. Сказал, что он прочитал все мои переписки в вотсап, показал мне целую стопку распечаток моих сообщений, которые ему предоставила его служба безопасности и сказал, что там все правда чисто. И что даже если бы было нечисто, то он уже не мог бы без меня, и особенно когда я отказалась брать чемодан с вещами, потому что я очень выросла в его глазах.

(Ей не надо было бы писать ему, ее СЗ выросла бы больше. Но и то, что она писала ему, не было сливом в ее ситуации, было просто лишней суетой. Он уже успел влюбиться. И обратите внимание, как то, что в другой ситуации было бы Ищейкой, здесь работает на его значимость для нее. Кто объяснит, почему это не Ищейка и почему так работает?)

К сожалению, я эти слова не могу забыть.

Потом он начал делать мне очень дорогие подарки, привозил из командировок дорогущие сумки по несколько тысяч евро, украшения и давал деньги.

Сказал, что мне надо сменить гардероб и покрасить волосы в натуральный цвет.

Как-то он взял меня с собой в командировку в Европу, познакомил там со своими партнерами. И пока он работал, я выполняла его поручение по смене своего гардероба.

Потом мы поехали в Париж, он снял крутой отель, в котором находится мишленовский ресторан, а я ему отплатила тем, что напилась и начала нести пургу про то, что мне недавно писал мой бывший. Наверное, я хотела, чтобы он поревновал.

(Здесь у нее довольно приличная значимость для него. Но посмотрите, как он вкладывается, его КП становится огромным из-за разницы ОЗ. Вот почему так много симпатичных бедных девчонок не могут забыть своих богатых ухажеров. Это не меркантильность, это закон поля: мощный социальный лифт + готовность партнера на большой перекос вложений делают фигуру его очень привлекательной и очень горячей)

На что он мне справедливо сказал, что я дура, и что по приезду в Москву, чтобы тут же сменила симку. Но я оказалась еще дурее чем предполагала, поэтому уперлась рогом и сказала “да щас” этот номер знают все мои родные и друзья, и что вообще ты меня гнешь. Мне этот бывший сто лет не нужен, сама не знаю зачем сказала. Но номер менять не буду.

(Ну а она “защищала свои границы”. Если бы она сама не начала болтать про других мужчин, а он приревновал бы на пустом месте, он могла бы отказываться менять симку, но в данном случае он был в границах с таким требованием. А она не только упиралась, но и обвиняла его в том, что он ее гнет. Косяками отвечала на его корм, горячие шары. И это опять крючки в ее поле. Вы уже видите, как устроены и как работают все такие крючки?)

На что он ответил или делаешь как я говорю или до свидания.

Где-то недели 2 мы не общались. Он писал, что сделай как я говорю, и все будет нормально.

В итоге, конечно, я поменяла эту симку, прилетела на всех парах к нему на вечеринку на день рождения. А когда его начала обнимать какая-то красивая баба хостес, у меня чуть не сорвало крышу, так мне хотелось ее убить. Сказала ему властно “чтоб я этого больше не видела”, ну он поржал, и мы поехали домой.

Дальше через какое-то время он мне намекнул, что надо мне и честь знать, но я дождалась, чтобы он сказал мне это во второй раз и уже без намеков.

Ну он и сказал. Дал деньги на прощанье. Жаль конечно, что я их взяла.

А дальше я заболела, пила таблетки, назначенные психотерапевтом, и самое главное у меня начался зуд, который уже не проходит все эти 6 лет.

(Вот зуд действительно похож на психосоматику, во всяком случае отягощен ею. И это не связано с крючками, это репейник. Очень часто нервный зуд и другие неврозы связаны с репейником. Кто опишет, чем крючки от репейника отличаются? И от репейника в данном случае можно избавиться быстро, если перестать себя обвинять в том, что они расстались. От крючков избавиться сложней, но от крючков не может быть зуда)

Я обследовалась, но причин не обнаружилось, поэтому я связываю это с этой ситуацией.

Уважаемая Эволюция, помогите мне, пожалуйста, отцепиться. Ведь я замужем, и мужа своего очень люблю, и корю себя постоянно, что не могу ситуацию эту забыть. Он мне снится, и меня это очень расстраивает. Просто всплывает в памяти сам собой.

(Я потом расскажу, как от крючков в поле избавляться. Но сначала предлагаю своим комментаторам подумать. Репейник надо убрать в первую очередь. С этим, я надеюсь, комментаторы справятся)

Для меня очевидно, что он не помнит даже про меня, он вице-президент, очень серьезный человек. Но это очевидно, только мозгам. А эмоциями я это ощутить никак не могу.

Помогите, пожалуйста. Подскажите как мне убрать эти мысли и воспоминания.