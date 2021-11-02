Мнение: Паспорт для третьего гендера, Л против Т в ЛГБТ и опасность ночных клубов

1. В США начали выдавать паспорта для третьего гендера: теперь там кроме вариантов «М» и «Ж» есть возможность отметки гендера «X». Пока получить такой паспорт не совсем просто, однако со следующего года его хотят сделать доступным по простому заявлению, даже без справок от врачей:

https://lenta.ru/news/2021/10/27/x/

Новость, на первый взгляд, выглядит как маловажная заокеанская экзотика. Однако X-паспорта могут стать причиной множества международных скандалов. Да и не ограничивается дело паспортами. Судя по заглавной картинке, в США так уже начали добавлять дополнительный пол на водительские удостоверения и прочие важные документы.

2. Внутривидовая борьба самая жёсткая, так как особи конкурируют друг с другом за одни и те же ресурсы. Лесбиянки жалуются на трансов — трансы принуждают их к сексу под угрозой обвинений в трансфобии. Об этом пишет Би-Би-Си, так что, думаю, новость следует считать достоверной:

https://www.bbc.com/news/uk-england-57853385

К примеру, одна из девушек услышала в ответ на отказ трансгендеру, что если бы она оказалась в одной комнате с Гитлером, транс придушил бы её ремнём, а Гитлера оставил бы в живых. Цитирую дальше из статьи:

Дженни — лесбиянка. Она говорит, что её сексуально привлекают только женщины, которые биологически являются женщинами и имеют влагалища. Поэтому у неё есть секс и отношения только с женщинами, которые биологически являются женщинами.

Дженни не считает, что это должно быть спорным, но не все согласны с этим. Ее описывали как трансфобную, генитальную фетишистку, извращенку и “терф” — транс-исключительную радикальную феминистку.

Как верно замечают читатели, с нашей стороны баррикад все эти западные споры выглядят странно. Согласно нормам традиционной морали, секс скорее дополнение к глубоким человеческим отношениям, нежели головоломка типа «вставь треугольную деталь в треугольное отверстие».

3. Очередная эпидемия изнасилований в Британии. Речь идёт от так называемом «спайкинге» — девушкам подмешивают наркотики и снотворное в напитки, после чего пользуются их беспомощностью. Каждый месяц фиксируются сотни изнасилований. Врачи сообщают, что иногда передозировка отравляющих веществ делает жертв инвалидами:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10139317/Women-boycott-clubs-drink-spiking-Thousands-streets-demand-better-safety-measures.html

Девушки пытаются объявить бойкот ночным клубам, чтобы те обратили внимание на проблему. Ночные клубы, в свою очередь, начинают раздавать крышки для стаканов и бокалов, чтобы отравителям было сложнее что-нибудь подмешать. Также ночные клубы собираются обыскивать посетителей — видимо, чтобы тем было сложнее пронести внутрь ядовитые порошки.

Лично я полагаю, что надёжнее будет включить нормальное видеонаблюдение в клубах и перед входом в клуб. Если у британских полицейских будет мотивация, при помощи видео они вычислят отравителей без особого труда.