 

Назван верный признак «незаметного» заражения COVID-19

02.11.2021, 20:12, Разное
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Ученые назвали верный признак того, что человек «незаметно» заразился COVID-19. Распространяющийся Дельта-штамм не только стал более заразным, он изменил общую симптоматику коронавируса.
В первые волны пандемии основными признаками COVID-19 считались кашель, одышка, потеря запаха и вкуса. Если говорить о Дельта-варианте, то здесь ситуация обстоит несколько иначе. По словам ученых, последние исследования на первых строчках находится боль в горле, головная боль, насморк и лихорадка.

В основном люди страдают от сильной головной боли. На второй и третьей позиции находятся симптомы классической простуды. Ранее их не принимали за индикатором коронавируса. Речь идет в основном о насморке и чихании.

Данные симптомы могут появиться и у тех, кто сделал прививку. В связи с этим для получения более четкой картины о своем здоровье рекомендуется пройти ПРЦ-тест. Аносмия в последнее время стала менее распространена.

Источник: sevastopol.su



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