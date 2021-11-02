Назван верный признак «незаметного» заражения COVID-19

Ученые назвали верный признак того, что человек «незаметно» заразился COVID-19. Распространяющийся Дельта-штамм не только стал более заразным, он изменил общую симптоматику коронавируса.

В первые волны пандемии основными признаками COVID-19 считались кашель, одышка, потеря запаха и вкуса. Если говорить о Дельта-варианте, то здесь ситуация обстоит несколько иначе. По словам ученых, последние исследования на первых строчках находится боль в горле, головная боль, насморк и лихорадка.

В основном люди страдают от сильной головной боли. На второй и третьей позиции находятся симптомы классической простуды. Ранее их не принимали за индикатором коронавируса. Речь идет в основном о насморке и чихании.

Данные симптомы могут появиться и у тех, кто сделал прививку. В связи с этим для получения более четкой картины о своем здоровье рекомендуется пройти ПРЦ-тест. Аносмия в последнее время стала менее распространена.

Источник: sevastopol.su