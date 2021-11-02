Не просто украшение, а амулет: какие серьги принесут удачу и богатство, а какие навлекут на вас неприятности

Серьги – не просто ювелирное украшение, это достаточно мощный оберег, способный защищать от негатива, сглаза и порчи. При правильном выборе серег вы сможете обрести богатство и успех, любовь и семейное благополучие. Давайте узнаем, какие именно модели обладают положительной энергетикой. Украшения правильной формы способно стать настоящим амулетом. Эксперты рекомендуют выбирать серьги из натуральных материалов, носить только новые украшения, не пропитанные чужой энергетикой.

Для финансового благополучия

Чтобы стать состоятельнее, навсегда забыть о финансовых проблемах, выбирайте серьги-кольца. Круглая замкнутая форма символизирует бесконечность, такие украшения помогут добиться того, что в вашем доме всегда будет достаток, а в кошельке – весело захрустят крупные банкноты. Подойдут серьги-конго (именно такие предпочитает носить звезда Дженнифер Лопес). Своей формой они напоминают монету. Для усиления эффекта выбирайте изделия с инкрустацией сапфиром, сердоликом, турмалином, рубином.

Привлечение любви

Если вы хотите наладить личную жизнь, выбирайте серьги треугольной формы. Желательно, чтобы они были из платины, золота, допускается и керамика.

Украшения станут мощным оберегом и защитят от любовных неудач. Будут полезны и вставки из граната, родонита и янтаря.

Улучшение здоровья

Для этой цели рекомендуется носить скромные пусеты с винтовым механизмом. Для усиления энергетики подойдет инкрустация алмазами, опалами, обсидианом. Материал – мельхиор, цирконий, титан, серебро или керамика. Такие украшения станут прекрасным оберегом против сглаза, проклятий и токсичных людей.

Привлечение удачи

Достаточно часто каждому из нас нужна удача, не имеет значения, в какой именно сфере: любви, карьере, учебе, общении. Привлечь ее помогут тонкие длинные серьги.

Они могут быть изготовлены из любых материалов: серебра или золота, инкрустированы полупрозрачными драгоценными камнями.

От чего стоит отказаться

Есть несколько моделей серег, ношение которых способно отпугнуть удачу. Прежде всего, это украшения, полученные в дар от незнакомых людей. Пропитанные чужой энергетикой, они могут оказаться не просто бесполезными, но и действительно опасными для вас. Неизвестно, кому они принадлежали ранее, с какой целью преподносятся в дар. От такого проявления «щедрости» лучше отказаться. В ведьмовских практиках именно через подаренные серьги могли наложить проклятие.

Принимать любую ювелирку в дар допустимо только от близкого родственника. Это должно быть именно украшение, носить дешевую бижутерию рекомендуется как можно реже.