 

Sky – Международная федерация гандбола отменила «сексистскую» форму одежды для спортсменок

02.11.2021, 20:04, Новости дня
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На фоне шквальной критики и обвинений в сексизме Международная федерация гандбола отменила правила, по которым спортсменки обязаны были носить на поле бикини, пишет Sky News. Теперь же гандболистки должны носить не короткие топы и бикини, а короткие плотно прилегающие шорты, а также облегающие топы-безрукавки.


Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу

Международная федерация гандбола (IHF) отменила правило, предписывающее игрокам женского пола обязательно носить на поле бикини на фоне обвинений в сексизме, пишет Sky News.

Ранее на этот руководящий орган обрушился град острой критики после того, как норвежскую женскую команду по пляжному гандболу оштрафовали на €1500 за то, что в ходе матча этим летом она носила шорты.

Европейская федерация гандбола, которая вынесла подобный вердикт, заявила, что речь шла о ношении «неприемлимой одежды», которая «не соответствовала» правилам ношения спортивной формы в гандболе.

Теперь в правилах говорится, что вместо коротких топов и бикини спортсменки должны носить «короткие обтягивающие и плотно прилегающие к телу шорты» и «облегающие» топы без рукавов.

В описании формы для спортсменов мужского пола нет точных инструкций относительно того, насколько плотно она должна прилегать к телу, однако там говорится, что игроки могут носить шорты длиной до 10 см выше колена при условии, что они «не слишком мешковатые».

В сентябре министры Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции попросили IHF пересмотреть правила «в соответствии с принципами гендерного равенства».

На тот момент правила гласили следующее: «Спортивная форма и соответствующие принадлежности способствуют улучшению результатов спортсменов, а также согласуются со спортивным и привлекательным имиджем спорта. Спортсмены женского пола должны носить обтягивающие бикини с разрезом, направленным под углом вверх к верхней части ноги».

На подобное изменение организация пошла после протестов в социальных сетях и петиции активистки Талиты Стоун, которую подписали более 61 тыс. человек.

Министр спорта Норвегии Абид Раджа назвал ситуацию «совершенно нелепой» и заявил, что правила необходимо изменить.

При этом спортсменки во многих дисциплинах всё чаще выступают против правил, требующих от них носить откровенную одежду. Речь, в частности, идёт о таких видах спорта, как лёгкая атлетика, теннис и волейбол.



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