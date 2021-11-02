 

Главы более 100 стран подписали декларацию о защите лесов

02.11.2021, 19:58, Новости дня
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“Мы обязуемся совместно работать над тем, чтобы остановить потерю лесов и прекратить деградацию земель до 2030 года, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах“, – говорится в резолюции.

Как пишет Independent, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал обещание лидеров государств бороться с вырубкой лесов и призвал остановить “глобальную резню с бензопилой”.

Декларацию поддержали 105 государств, в том числе Бразилия, Индонезия и Демократическая Республика Конго, в которых находятся крупнейшие в мире леса, находящиеся под угрозой исчезновения.

Контекст:

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Главная тема саммита – ускорение действий по достижению целей Парижского соглашения, отмечается на официальном сайте конференции.

Последний раз мировые лидеры пытались договориться о борьбе с вырубкой лесов осенью 2014 года. Тогда во время климатического саммита была подписана Нью-Йоркская декларация по лесам, которая предусматривала сокращение вырубки к 2020 году на 50% и полностью остановить эту тенденцию к 2030-му. Однако Нью-Йоркскую декларацию подписали лишь 40 государств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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