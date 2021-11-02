 

Вооруженные силы готовы к вступлению Украины в НАТО – командующий ООС Павлюк

02.11.2021, 19:58, Новости дня
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Журналист спросил Павлюка, какие основные изменения должны произойти в армии, чтобы Украина могла стать членом НАТО.

“Только желание НАТО принять Украину. В общем, сколько я изучаю опыт других стран, уже являющихся членами НАТО, мы ничем не уступаем, а во многих вопросах – на голову выше. Наши штабы уже могут работать в одном направлении, у нас созданы структуры, которые по вертикали соответствуют структурам НАТО”, – ответил Павлюк.

По его словам, нет ничего угрожающего, чтобы “принять Украину в любой момент”.

“Политический вопрос, нежелание – возможно, но так, в общем-то, Вооруженные силы уже к этому готовы”, – считает командующий ООС.

ВИДЕОВидео: UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE / YouTube
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять “активные меры”. В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

20 октября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что “ни одна третья страна” не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что министр обороны США “открывает двери НАТО Украине”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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