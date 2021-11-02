 

“Что с бровями, углем нарисовали?”, “Брови скоро улетят на затылок”. В сети обсуждают новые фото Волочковой

02.11.2021, 19:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Забрались на высоту над Аланией. Красиво тут”, – подписала фото Волочкова.

Часть фолловеров балерины обратили внимание на ее брови.

“Брови скоро улетят на затылок такими темпами”, – прокомментировала yulchik_1313, а позже еще раз переспросила: “Что с бровями, углем нарисовали?”.

“Настя, что с бровями случилось, выросли?” – написала love_77843.

“Брови маркером водостойким намалевала, чтобы не смылись”, – предположил makduc550.

View this post on Instagram

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / ООН заявила о риске ядерного уничтожения человечества

21.01 / Порошенко: Президентство Байдена открывает очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности Украины

16.12 / Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка

07.06 / В Германии заявили об активизации российской разведки

02.11 / Кристен Стюарт заявила о свадьбе со своей возлюбленной

04.02 / Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат

05.04 / “Отменила съемки и пью обезболивающее”. Цибульская разбила подбородок, упав с детского самоката

16.05 / Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»

30.07 / Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады 2028 или 2030 – Офис президента

20.05 / 19 мая боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика