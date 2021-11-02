 

“Можете представить, что это была за встреча”. Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото

02.11.2021, 19:58, Новости дня
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“10 лет прошло со времени нашей последней встречи. Мы находили время на общение, но встречались либо вдвоем, либо втроем, а вот таким составом действительно впервые за 10 лет. Так что можете себе представить, что это была за встреча”, – подписала фото Tarabarova.

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Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)

Контекст:

Регина Тодоренко, Елена Виноградова, Елена Мицуки и Светлана Тарабарова – выпускницы проекта “Фабрика звезд” 2008 года на “Новом канале”. 

В том же году они стали участницами группы Real O, которую основала певица и продюсер Наталья Могилевская. Тарабарова выступала в группе под псевдонимом Алиса Тарабарова. В таком составе коллектив выступал до 2012 года. Первой группу покинула Тарабарова, а спустя два года ушла и Тодоренко.

Самые известные песни из  репертуара этой группы – “Я все еще люблю тебя, “Уходи на фиг”, “Платье”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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