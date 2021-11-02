 

Мнение: О необходимости смирения с «вакцинобесием»

02.11.2021, 19:52, Разное
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Похоже, гг. антиваксеры всех мастей, активно топящие против любых прививок от новой коронавирусной инфекции и одновременно требующие ни капли не умалять свободы непривитых болеть и заражать других, таки доигрались. Вот-вот – и начнут уже подвергать их разным и действенным формам обструкции.

Благо и народ уже созрел…

Как утверждает влиятельный политический ТГ-канал «Незыгарь», по данным исследований, в социуме зреет полнейшее равнодушие. Социологические замеры показывают постоянно возрастающий уровень апатично-нейтрального и даже, в какой-то степени, отстранённого восприятия новой ковидной реальности, включая и политическую жизнь, частью которой в наши дни служат дискуссии о вакцинах, локдаунах и прочих ограничениях с принуждениями. Эта тенденция лишь усиливается.

Эксперты говорят, что это становится мейнстримом ковидного мира во взаимоотношениях власти и социума. Значительный массив социальной энергии тратится на адаптацию общества к ковидной жизни (ношение масок, первостепенная забота о здоровье, удаленные форматы работы, дистант в учреждениях образования и другие бытовые сложности), которая вкупе с экономическими сложностями ослабляют и без того невысокий интерес российского социума к политике.

В то же время, люди демонстрируют готовность откликаться на острые социально-экономические проблемы, чутко реагируют на перегибы регионального госуправления. Это означает, что российский социум в целом принял парадигмальные основы ковидной реальности и ориентирован, прежде всего, на актуализацию запроса к властям на удовлетворение социально-экономических проблем, эффективность решения которых и является базисным основанием для оценок обществом действий региональных властей.

Еще один параметр общественных настроений – усталость от негатива. В обществе есть запрос на доброту и позитив, так как усталые от реалий ковидокризиса граждане не готовы эмоционально откликаться на откровенную демагогию. Фокус-группы недавно завершившегося электорального цикла показывают, что уровень критично-настороженного отношения к демагогии был устойчиво высоким. Этим же маркером характеризуются и оценки планов и действий региональных властей, в рамках которых откровенный пиар и демагогия сейчас, учитывая тональность общественных настроений, контрпродуктивны.

В обществе высокий уровень осознания текущих сложностей и запрос на эффективные и постепенные меры по улучшению ситуации.

И хотя у нас в ЖЖ антивакцинаторские посты неизменно выходят в топ, зависая там на долгие часы, это говорит лишь о качестве самой местной аудитории. Которое, по-видимому, уступает «остальной России», где смирение с новой реальностью становится всё сильнее.

А вот антиваксеры смирятся ли с подступающим к ним общественным равнодушием?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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