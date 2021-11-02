 

Мнение: Капризники

02.11.2021, 19:48, Разное
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Единая Россия исключила из партии депутата Госдумы Евгения Марченко. За то, что тот  проголосовал ПРОТИВ  принятия бюджета. А партия решила, что необходимо  всем дружно проголосовать ЗА.

Мне вот интересно, как поступят полтора десятка депутатов Госдумы, омандаченных в Татарстане, когда на голосование будет поставлен закон  Клишаса – Крашенинникова о региональной власти?

Госсовет Татарстана отказался менять название должности руководителя Татарстана. Мол, в Татарстане был, есть и будет президент Татарстана. Госсовет не только отказался поддерживать закон Клишаса – Крашенинникова, но и рекомендовал всем татарстанским депутатам выступить против закона.

Вот мне интересно, к кому прислушаются депутаты из Татарстана? К решению партии? Или к рекомендации Госсовета?

А вся эта возня вокруг сохранения названия должности руководителя Татарстана,  по моему твердому оценочному суждению, больше похожа на разговоры про целомудрие в борделе…. И вот почему.

Недоумеваю, чего это Татарстан раскапризничался? Почему Госсовет выступил исключительно против изменения названия должности руководителя Татарстана? Выходит, что все остальные положения закона Клишаса – Крашенинникова Госсовет вполне устраивают?

Устраивает, например, ч. 1 ст. 28,  по которой президент России может отстранить от должности всенародно избранного главу региона, включая президента Татарстана, без объяснения причин, по «утрате доверия»?

Или ч. 3 ст. 29 по которой президент России вправе объявить выговор президенту Татарстана «за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей» тоже устраивает?

В ч. 3 ст. 4 законопроекта Клишаса – Крашенинников написано: «Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в сферах здравоохранения, финансов, а также осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также осуществляющих жилищный, строительный надзор, назначение на должность и освобождение от должности должностных лиц указанных органов исполнительной власти субъекта…». То есть по этому закону Москва может снять и назначить министра образования или здравоохранения Татарстана, главу минфина республики? И Госсовет Татарстана это вполне устраивает?

Как не крути, но упираться ради сохранения названия должности «президент Татарстана», по-моему, сегодня уже наивно и нелепо.

Рис отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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