Мнение: Саддам-победоносец

Пропагандистская фреска из Ирака 2003 года.

Саддам Хуссейн в образе рыцаря на фоне мечети Аль-Акса сражается с трехглавым драконом, головы которого представляют собой Джорджа Буша-младшего, Тони Блэра и Ариэля Шарона.

PS. В реальной войне все оказалось не так благостно для Саддама.

См. например "Как США захватили Ирак в 2003 году" https://colonelcassad.livejournal.com/7022717.html

—