 

Мнение: Саддам-победоносец

02.11.2021, 19:36, Разное
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Пропагандистская фреска из Ирака 2003 года.
Саддам Хуссейн в образе рыцаря на фоне мечети Аль-Акса сражается с трехглавым драконом, головы которого представляют собой Джорджа Буша-младшего, Тони Блэра и Ариэля Шарона.

PS. В реальной войне все оказалось не так благостно для Саддама.
См. например "Как США захватили Ирак в 2003 году" https://colonelcassad.livejournal.com/7022717.html

Источник: Colonel Cassad



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