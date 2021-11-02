Ученые установили, от чего зависит характер домашней кошки

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02.11.2021, 19:34, Новости дня
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Группа британских ученых из университета Ноттингем после ряда проведенных исследований пришла к выводу, что характер человека сильно влияет на самочувствие кошки, живущей в его доме.

Несмотря на всю свою самостоятельность и демонстративную независимость, кошки очень привязываются к человеку. Часто они даже копируют поведение своих хозяев. Иначе говоря, животному вовсе не все равно, какие условия ему предложены и как с ней обращаются.

Хуже всего для кошки, когда ее хозяин имеет взрывной характер, часто проявляет беспокойство, нервничает и т.д. В этом случае животное начинает болеть. Это доказано в процессе изучения состояния примерно трех тысяч кошек и их хозяев, говорят эксперты.



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