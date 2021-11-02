 

Археологи нашли каноэ эпохи майя на Юкатане

02.11.2021, 19:34, Новости дня
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В ходе археологических исследований на полуострове Юкатан ученые обнаружили бесценный артефакт. Речь идет о каноэ, относящемся еще к эпохе майя, уточняют источники.

Как сообщают представители группы мексиканских исследователей, древнее судно очень хорошо сохранилось и сможет стать экспонатом в национальном музее. Однако прежде его внимательно исследуют.

Когда археологам удается обнаружить настолько важные артефакты, это позволяет сделать целый ряд научных открытий. На сегодня примерно установлен возраст каноэ. Его построили в период IX-X веков. Ранее ученые не находили древние каноэ майя в настолько хорошем состоянии. Поэтому данное открытие исследователи относят к разряду особо важных.



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