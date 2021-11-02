Китайский хетчбэк Geely GS покидает рынок России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Китайский хетчбэк Geely GS в очередной раз покидает российский рынок.
В настоящее время практически распроданы все доступные экземпляры транспортного средства. Напомним, с мая в РФ начали продавать Geely GS, которые собраны на белорусском заводе. Вместе с тем причина ухода с отечественного рынка заключается в отсутствии необходимых компонентов, позволяющих продолжить производство и поставки в РФ.
Кроме того, на белорусском заводе выпускались исключительно версии хетчбэка Geely GS с роботизированной трансмиссией, что отразилось на стоимости. Под капотом автомобиля используется 1,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 188 л.с. Изначально модель продавалась с механической коробкой передач и передним приводом.
Смотреть комментарии → Комментариев нет