Украинские пограничники задержали на границе с РФ мужчину с иконой на спине

В Госпогранслужбе Украины заявили, что задержали на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который привез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного, а также имел при себе произведение с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

«Мужчина ехал в РФ с приклеенной к спине иконой. Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали», – рассказали в пресс-службе о туристе.

Помимо вышеперечисленного у мужчины было много незадекларированной валюты, передает РИА Новости.

Предметы удалось обнаружить во время проверки автомобиля Mercedes в пропускном пункте «Сеньковка». Пограничники начали углубленный досмотр после сообщения о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность.

Валюта в размере 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США была обнаружена в машине, там же старинная посуда и автограф художника. Икону мужчина клейкой лентой прикрепил к спине.

Вещи временно изъяты таможней, а обстоятельства нарушения сейчас выясняются. Дальнейшие решения будут принимать эксперты.