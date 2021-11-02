Депутат объяснила необходимость дополнительных средств на развитие сельских территорий

«По поводу развития спортивных объектов президент дал поручение правительству. Однако мы не увидели в проекте бюджета расходов на это направление», – сообщила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Юлия Оглоблина, комментируя итоги совещание единороссов, посвященное поправкам ко второму чтению бюджета 2022-2024 годов.

«Напомню, что в народной программе партии «Единая Россия» большой блок был посвящен развитию сельских территорий, а кроме того, еще в 2019 году партия инициировала госпрограмму комплексного развития сельских территорий», – отметила зампред думского комитета по аграрным вопросам, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. «Программа пользуется очень большим спросом, – очень много заявок приходит из сел и деревень. Ведь это единственная программа, в рамках которой можно запросить и получить необходимую помощь – на строительство конкретных объектов, на развитие инженерной инфраструктуры, причем запросить можно комплексно, от имени сельских агломераций, то есть не от одного населенного пункта, а от нескольких сразу», – уточнила она.

«Сейчас в проекте бюджета предусмотрено 32 млрд рублей на следующий год. Эта сумма учитывает и дороги, на это в том числе – 9 млрд рублей, и сельскую ипотеку. Большая часть поддержки как раз и уходит на улучшение жилищных условий. С учетом масштабов страны – этих средств недостаточно, поэтому мы, конечно, призываем выделить больше денег на эту госпрограмму», – добавила она.

«Что касается конкретно строительства спортивных объектов, то президент, как известно, дал по этому поводу еще летом поручение правительству. Однако в проекте бюджета мы не увидели расходов на это направление. Я как лидер Союза сельской молодежи хорошо понимаю, что молодых людей без этого никак не удержать от переезда в город. Досуг, занятия спортом, в том числе и для детей – от этого, в частности, зависит здоровье. Мы предлагаем на строительство сельских физкультурно-оздоровительных комплексов также предусмотреть федеральное финансирование на ближайшие три года. Такие инвестиции позволят увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни. Они помогут создать привлекательный образ жизни в современном селе», – уверена депутат.

Кроме того, для создания такого образа важно продолжать ремонтировать или строить новые дома культуры (ДК) в деревнях и селах, добавила Оглоблина. «В большинстве своем, они сейчас находятся в изношенном состоянии. И в госпрограмме, и в национальном проекте «Культура» заложены расходы на эти цели. Новые или отремонтированные ДК –это суперсовременные объекты, в них открываются не только кинозалы, но и кафе. Визуально они очень привлекательны. Они совершенно не напоминают старые, привычные сельские ДК, где по вечерам можно было только потанцевать на дискотеке и все», – отметила депутат.

«Во всех подобных ДК есть, к примеру, выставочное пространство – обычно в холле, сразу при входе. При этом есть и традиционные, с советских времен кружки и секции народного прикладного творчества: резьба по дереву, вышивка – все это сохраняется. Особенно заметно такое направление в сельских ДК, местная культура с региональными национальными особенностями. Я знаю такие ДК, скажем, у нас в Мордовии, откуда я родом», – подытожила Оглоблина.

Как передает ТАСС, во вторник состоялось совещание депутатов-единороссов, посвященное поправкам ко второму чтению бюджета 2022-2024 годов. «Единая РФ была инициатором запуска программы «Комплексное развитие сельских территорий». На следующий год на эту программу в бюджете заложено 32 млрд рублей. На этот год сумма была примерно такая же, но в течение года выделялись надбавки. Поэтому предлагаю сразу же предусмотреть увеличение финансирования на 4,4 млрд рублей. Это поможет регионам строить дороги, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры и спорта и создавать новые рабочие места», – сообщила на этом совещании Оглоблина.

В июле президент Владимир Путин поддержал идею единороссов о создании сети современных спортивных площадок в малых городах и селах. Он поручил правительству рассмотреть этот вопрос до конца января. В пресс-службе ЕР позднее сообщили, что в регионах РФ откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа: в большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику.