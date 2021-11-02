Французы заподозрили Россию в подготовке беспрецедентного ответа НАТО

Россия готовит беспрецедентный ответ на повышенную активность войск НАТО вблизи российских границ, она намеревается отправлять бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива, пишет французское издание Marseille News.

«Учитывая маневры сил НАТО у границ с Россией, а также их действия в украинском регионе, РФ приняла беспрецедентное решение. Она намеревается направлять свои бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива», – приводит «ПолитРоссия» перевод статьи.

Французские СМИ также отмечают, что ситуация напомнила противостояние США и Советского Союза во времена «холодной войны», когда советские подводные лодки патрулировали воды Карибского моря.

Журналисты уверены, что РФ устала от действий НАТО и намерена продемонстрировать свои возможности для ответа Североатлантическому альянсу.

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