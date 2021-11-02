 

Французы заподозрили Россию в подготовке беспрецедентного ответа НАТО

02.11.2021, 19:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия готовит беспрецедентный ответ на повышенную активность войск НАТО вблизи российских границ, она намеревается отправлять бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива, пишет французское издание Marseille News.

«Учитывая маневры сил НАТО у границ с Россией, а также их действия в украинском регионе, РФ приняла беспрецедентное решение. Она намеревается направлять свои бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива», – приводит «ПолитРоссия» перевод статьи.

Французские СМИ также отмечают, что ситуация напомнила  противостояние США и Советского Союза во времена «холодной войны», когда советские подводные лодки патрулировали воды Карибского моря.

Журналисты уверены, что РФ устала от действий НАТО и намерена продемонстрировать свои возможности для ответа Североатлантическому альянсу.

Ранее в США сообщили о том, что флагманский корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками НАТО.

В Госдуме сочли провокацией направление флагмана Шестого флота в Черное море.



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