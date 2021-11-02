 

Hürriyet Daily News – суши, пицца и дары моря — Билл Гейтс отметил день рождения на турецкой Ривьере

02.11.2021, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Миллиардер Билл Гейтс отпраздновал своё 66-летие на закрытой вечеринке в пляжном клубе одного из турецких курортов, пишет Hürriyet Daily News. Поздравить именинника приехали более 50 влиятельных гостей, включая второго по богатству в мире человека Джеффа Безоса. Присутствующих угощали свежими морепродуктами, суши, пиццей и шампанским.


Reuters

Основатель Microsoft и один из самых богатых людей мира Билл Гейтс отметил свой день рождения в одной из турецких бухт, пишет Hürriyet Daily News. Компанию бизнесмену составили более 50 влиятельных гостей, включая его друга — миллиардера Джеффа Безоса. 

 

Вечеринка в честь 66-летия Гейтса состоялась в закрытом клубе на пляже Sea Me Beach в районе курорта Фетхие в области Мугла в юго-западной части страны. Мероприятие продлилось порядка четырёх часов. 

 

По данным местных СМИ, в клуб гостей на вертолёте привезли с роскошной яхты Гейтса Lana. На вечеринке присутствующим подавали свежие морепродукты, суши и пиццу, а также шампанское. Чтобы обеспечить приватность для гостей, обслуживающему персоналу запретили пользоваться телефонами в ходе мероприятия.  

 

Как напоминает газета, миллиардер, чьё состояние оценивается в $136 млрд, уже более недели путешествует на своей 107-метровой яхте вдоль побережья, «наслаждаясь тёплой погодой и кристально чистыми водами турецкой Ривьеры». На прошлой неделе Гейтс посетил Дом Богородицы в западной области Измир, который считается местом, где когда-то жила мать Иисуса Христа Дева Мария. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Varda построит первый завод в космосе

18.08 / В МЧС назвали главную причину масштабных лесных пожаров в Якутии

12.12 / В США суточная смертность от COVID превысила число жертв терактов 11 сентября

21.09 / Россия отвергла голословные заявления США по выборам в Госдуму

11.09 / Кравчук: Минские соглашения не могут быть выполнены

02.07 / Роботов научили плавать как рыба

18.12 / США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий

18.09 / Расследование отравления Гебрева далеко не продвинется, правительство Болгарии не хочет конфронтации с Кремлем – расследователь Bellingcat

08.03 / Губернаторы поздравили россиянок с 8 Марта

28.07 / Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика