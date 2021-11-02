 

Родила Костенко дочь. Потом ещё дочь. Затем сына… – Личное мнение

02.11.2021, 19:06, Разное
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Третий раз за три года брака родила Анастасия Костенко от бывшего мужа Бузовой, известного в инстаграмной тусовке как Тарабузик.

Родила Костенко дочь. Потом ещё дочь. В этот раз получился сын — папе на радость.


Фото: Соцсети

«Мы так упорно к этому шли, вместе — рука в руке и плечом к плечу, и я уже в предвкушении предстоящих хлопот и незабываемых моментов», — заявила Костенко.

Рука — в руке. Плечом — к плечу. Я бы даже добавила: пися — в писю.

А с другой стороны, чего время терять? Вот гОленька не рожала, инстаграмилась по коровникам, гастролировала по сельским ДК, Тарасов её и предал.

Переживая за Анастасию, я тут внимательно посмотрела на даты.

9 января 2018 года была свадьба. Спустя 6 месяцев и 1 день, 10 июля того же года, родилась первая дочь. 5 февраля 2020-го — вторая. То есть, не беременной Костенко проходила что-то около полугода. И с третьем ребёнком — та же история.

Что на это сказать? Умница.

Родила. Выписалась из роддома. Снова забеременела.

Быть постоянно беременной — хорошо. Мужа можно гонять за ананасами и селёдкой, беспричинно орать, объясняя перепады настроения перестройкой гормонального фона. Но важнее, что бросить беременную или только что родившую жену нельзя — Инстаграм проклянёт.

У Тарасова просто нет шансов выйти порядочным человеком из брака.

Если в таком режиме продержаться лет десять, рожая каждый год по ребёнку, можно будет расслабиться. Или лучше, конечно, двадцать. В 50 уже точно не свалит, а свалится от усталости прямо в могилку.

Это хорошая стратегия — наши предки так жили, и разводов не было. Одобряю.

Источник: Лена Миро



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