 

“Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая”. Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой

02.11.2021, 19:04, Новости дня
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Ролик 39-летней балерины набрал больше 80 тыс. лайков.

“Космос! Непревзойденная”, – прокомментировала _nelia_5.

“Роскошная”, – считает vitalinaanatole.

“Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая, классненькая”, – написал iurii_nesterovich.

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A post shared by Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Контекст:

Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года в Киеве. Балетом начала заниматься с пяти лет. С 1999 года служит в Национальном академическом театре оперы и балета Украины. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

7 июля 2020 года Кухар была назначена исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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