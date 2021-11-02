 

Почти 25% украинцев реальной оппозицией власти считают “Европейскую солидарность”, 21% – ОПЗЖ – опрос

02.11.2021, 19:04, Новости дня
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20,9% опрошенных думают, что это “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

12,3% респондентов полагают, что главной оппозиционной силой является “Батьківщина”, а 2,8% – партия “Голос”.

Другой вариант выбрали 5% граждан.

Еще 34,4% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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