Кабмин Украины регулярно не назначает на должности победителей конкурсов на госслужбу — Bihus.Info

По данным журналистов, на сайте Нацагентства Украины по вопросам государственной службы видно, что на большинство высших должностей в государстве постоянно объявляются повторные конкурсы.

Из ответа агентства по соответствующему запросу журналисты сделали вывод, что в большинстве случаев повторные конкурсы проходят из-за того, что орган, обязанный избрать из отобранных конкурсной комиссией победителей и назначить кого-то из них, не делает этого в течение 44 дней.

Согласно законодательству, в таком случае правительство объявляют повторный конкурс и пока он не состоялся, Кабмин может назначить человека, возглавляющего орган в статусе и. о.

“В период, когда парламент временно отменил проведение конкурсов из-за объявленного в стране карантина, Кабмин без проблем нашел и назначил 91-го топ-чиновника. А когда конкурсы возобновили, с назначениями снова начались проблемы. Это может означать, что в правительстве пытаются отсеять кадры, которые по каким-то причинам не устраивают власть”, – сказано в расследовании.

Также в Bihus.Info обратили внимание на то, что есть конкурсы, в которых назначить повторный отбор невозможно, так как это не предусмотрено законом. К примеру, Кабмин два раза подряд провалил назначение членов тарифной комиссии НКРЭКУ.

Кроме того, журналисты указали на то, что конкурс, определяющий руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры длится уже больше года. При этом отборочная комиссия неоднократно срывала заседание, так как часть ее членов не являлась на него.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября 2021 года Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа этого года директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП “находится на паузе” и есть попытки влияния на него.

2 сентября 2021 года США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

9 октября 2021 года заседание комиссии по избранию главы САП сорвалось из-за отсутствия кворума.

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