 

Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов

02.11.2021, 18:52, Разное
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В Министерстве науки и высшего образования России сообщили о том, что высшие учебные заведения страны в праве самостоятельно принимать решение о продлении режима дистанционого обучения для студентов. Пока он действует до 8 ноября.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн перспективу расширения срока удаленки поддержал. Удаленная работа и учеба, подчеркнул эксперт, помогают сократить число контактов между людьми, среди которых могут быть и болеющие. Это, в свою очередь, помогает замедлить темпы распространения коронавируса.

“Одна из важнейших противоэпидемических мер — это разрыв связи между людьми, чтобы они меньше общались друг с другом”, – объяснил Анатолий Альтштейн.

Он напомнил, что на данный момент в стране складывается крайне непростая эпидемиологическая ситуация, передает RT. Еще утром 2 ноября стало известно о том, что показатель смертности от ковида поставил очередной антирекорд. Также крайне высок показатель новых заражений.

Впрочем, оговорился вирусолог, одним лишь переводом студентов на удаленное обучение ситуацию исправить не получится. “Выйти из этого можно только вакцинацией. Без вакцинации это может длиться довольно долго”, – констатировал Анатолий Альтштейн.



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