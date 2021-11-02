 

Когда отреставрируют стадион “Москвич” в Текстильщиках

02.11.2021, 18:52, Разное
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Стадион “Москвич” в районе Текстильщики переживает второе рождение. В 2019 году здесь началась реставрация, и с тех пор специалисты, можно сказать, создают новое спортивное пространство, которым, несомненно, будут гордиться не только местные, но и все жители столицы.

На сегодняшний день объект готов на 80%. Реконструкцию планируется завершить до весны 2022 года. Здесь уже завершены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, кладка стен и перегородок, продолжается отделка помещений. “На объекте трудятся 230 человек, заняты 17 единиц техники”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Согласно проекту, на стадионе создадут сектора для прыжков с шестом, в длину и в высоту, бега с препятствиями. Здесь также будут проводить соревнования по толканию ядра. А в подтрибунном пространстве появится новая стрелковая галерея.

В здании будут зал для пресс-конференций, рабочее помещение для журналистов, а также комментаторские кабины. На втором уровне трибун обустроят фойе и санузлы для зрителей.

“После реконструкции стадион “Москвич” станет важной точкой притяжения в районе Текстильщики. На обновленной арене можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике”, – отмечается на сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о завершении двухлетнего строительства и вводе в эксплуатацию спортивного комплекса “Чкалов Арена”. Здание возвели на Летной улице. Оно стало ядром спортивного кластера на территории бывшего Тушинского аэродрома.

Здесь создали ледовую арену, центры художественной гимнастики, хоккейной подготовки и фехтования, универсальный спортзал и фитнес-центр. Площадку посещал мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

За последние 10 лет в рамках государственной программы “Спорт Москвы” в столице построили порядка 150 объектов спортивной инфраструктуры. Только в 2021 году было введено в эксплуатацию 17 таких объектов.



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