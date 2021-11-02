 

Мнение: Мы готовы обслужить вас и без QR-кода

02.11.2021, 18:42, Разное
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Какие хитрые маркетологи, зоомагазины можно посещать без QR-кодов.

Источник: Colonel Cassad



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