Мнение: Мы готовы обслужить вас и без QR-кода

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Какие хитрые маркетологи, зоомагазины можно посещать без QR-кодов.
—
Источник: Colonel Cassad
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Какие хитрые маркетологи, зоомагазины можно посещать без QR-кодов.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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