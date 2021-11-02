Власти в Новгородской области намерены запретить детям непривитых родителей посещать кружки

Посещение секций, кружков и других учреждений дополнительного образования детьми, чьи родители не привились от коронавируса, хотят запретить в Новгородской области с 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Мера вводится из-за роста заболеваемости среди детей. По словам губернатора, с высокой долей вероятности будет введено ограничение на посещение учреждений допобразования. Это будет сделано через неделю.

«Допобразование в спорте, в культуре, просто в кружках и секциях возможно будет только для тех детей, родители которых имеют сертификат о вакцинации либо соответствующие документы, связанные с тем, что они переболели», – передает РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Никитин добавил, что на такую меру придется пойти ради защиты детей. Остальные противоэпидемические меры, введенные на период нерабочих дней, после 8 ноября постепенно начнут снимать.

При этом, глава региона добавил, что школы, колледжи и детские сады будут работать с 8 ноября в привычном режиме.