Для поддержки российских НКО создан специальный сервис

Некоммерческие организации зачастую не знают, где получить меры государственной поддержки, в связи с этим председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил секретарю Общественной палаты Лидии Михеевой сделать ОП основным партнером сервиса ДОБРО.Навигатор, который выступит «единым окном» мер государственной поддержки для НКО в любом регионе страны. Запуск сервиса запланирован на декабрь.

«Одна их главных проблем НКО заключается в том, что они не знают, где получить меры поддержки. В одном городе меры поддержки могут предоставлять 9 разных региональных органов власти, и чтобы узнать, что это за меры, НКО нужно самостоятельно изучить сайты каждого органа и информацию о нем», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Метелев отметил, что часто НКО узнают о грантовых конкурсах, когда прием заявок уже закончен. «Информация в области мер поддержки для НКО, которые существуют на сегодняшний день, рассредоточена. Для решения этой проблемы мы создали простой и удобный сервис ДОБРО.Навигатор. Он уже готов, мы пилотируем его с рядом федеральных ведомств, чтобы в режиме «единого окна» объединить все меры государственной, а в последствии и негосударственной поддержки для НКО и волонтеров. Все это бесплатно, однако важно, чтобы у самих регионов был интерес в том, чтобы указывать меры поддержки в нашем сервисе. Думаю, что Общественная палата могла бы быть модератором этого процесса и обеспечивать взаимодействие между НКО и федеральными органами исполнительной власти», – добавил глава думского комитета.

Секретарь Общественной палаты поддержала инициативу. Ранее на Международном форуме добровольцев в Сочи в 2019 году с необходимостью появления такого сервиса согласилась и вице-премьер Татьяна Голикова.

Добро.Навигатор – часть экосистемы сервисов DOBRO. Любая организация или волонтер могут авторизоваться на портале, используя данные своего Dobro ID. Для использования сервиса нужно только выбрать направления деятельности, регион, организацию и пользователь автоматически получает доступ к каталогу мер поддержки, которые предоставляются НКО и волонтерам по всей стране.

Меры поддержки представлены в виде карточек с кратким описанием. Можно фильтровать каталог по датам оказания мер, сроку подачи заявки, типу целевой организации, а также по соответствию Национальным целям развития РФ до 2030 года. На странице мер поддержки можно увидеть размеры грантов, критерии отбора, а также конкретные шаги, которые необходимо выполнить для ее получения.