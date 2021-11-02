Чудо-крем, детокс, безуглеводные диеты: мифы о похудении, которым не следует верить (мнение экспертов)

Регулярно мы слышим о новых эффективных методах, позволяющих избавиться от лишнего веса. На самом деле большинство из них – не более чем уловки маркетологов. Вот несколько мифов, в которые бы нам хотелось верить, но которые в реальности не работают.

Чудо-кремы

К их числу относятся кремы, которые якобы сжигают жиры и способствуют похудению. Производители такой продукции дают простую инструкцию: нанесите средство на кожу и ожидайте уменьшения в объемах.

На самом деле чудо-кремы бесполезны сами по себе. Снижение веса может происходить только за счет сбалансированного питания, физических упражнений и активного сжигания калорий. А подобные кремы лишь помогают коже оставаться более-менее упругой, чтобы после похудения не было обвисания.

Детокс и чаи для похудения

Эта продукция работает следующим образом: она является мочегонной и слабительной. Она действительно может стимулировать работу кишечника и способствовать лучшему пищеварению. Но нужно понимать, что если вы будете есть много калорийной еды, запивать ее чаем для похудения и избегать физических нагрузок, то не будете худеть. Вы просто подорвете свое здоровье.

Соки

Эти чудо-соки, как утверждают производители, должны полностью заменить твердую пищу. То есть, на завтрак, обед и ужин вы будете пить разные виды напитков. В основном это смузи из ягод, фруктов, овощей.

Фитнес-тренер Брайан Кисельштейн утверждает, что это очень опасная диета. Во-первых, вы практически голодаете, поэтому снижение веса будет наблюдаться, но потом, когда вы вернетесь к привычному режиму питания, то быстро наберете килограммы.

Во-вторых, если вы не употребляете твердую пищу, то вредите своему желудку. Ему не нужно активно работать, поэтому в долгосрочной перспективе могут возникнуть трудности с перевариванием пищи.

Таблетки для похудения

В состав некоторых таблеток входят психотропные вещества, которые притупляют чувство голода, зато прибавляют энергии. Представьте себе, что организм начинает работать на полную мощность «без топлива». Вы ничего не едите, но при этом очень активны. Конечно, килограммы уходят. Но как только вы прекращаете принимать таблетки, то идет резкий набор веса. Кроме того, многие таблетки для похудения – это колоссальная нагрузка на сердце.

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«Горячее» похудение

Не так давно появился новый тренд: нужно заниматься спортом при высоких температурах. Например, практиковать бег в жару или заниматься йогой в зной. Тренер по фитнесу Джон Фоукс предостерегает: такие тренировки могут спровоцировать сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Вы потеете, из вашего организма уходит жидкость. Но при этом вы не худеете, а искусственно обезвоживаете организм. Это очень плохо влияет на здоровье, а вот в плане похудения эффект такого способа весьма сомнителен.

Низкокалорийная диета

Если вы живете впроголодь и не даете организму столько калорий, сколько ему нужно, то он начинает сжигать мышцы. Это очень плохо, поскольку когда нет мышечной массы, то ей на смену приходит жир. Да, вы едите меньше и может весить меньше, но ваша кожа обвисшая, не упругая, и тело совсем не подтянутое. Смысл от такого похудения?

Чудо-средства от звезд

Врач из Великобритании Джузеппе Арагона говорит, что инфлюенсеры и знаменитости зарабатывают на своих историях похудения. Они подписывают контракты с какими-то фирмами, рекламируют чудо-средства, об эффективности которых даже не знают. Их цель – всего лишь заработок, поэтому не нужно верить тому, что рекламируют похудевшие звезды.

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Смузи

Некоторые диетологи утверждают, что смузи можно использовать в качестве альтернативы не только перекусу, но и полноценной трапезе. На самом деле, если в смузи содержится менее десяти граммов белка, то такой коктейль бесполезен для здоровья. Эффект точно такой же, как и от низкокалорийной диеты.

Яблочный уксус

Некоторые люди добавляют в пищу яблочный уксус (а некоторые даже пьют его), чтобы уменьшить аппетит и чтобы организм быстрее сжигал жиры. По словам фитнес-тренера Джейми Хики, потребление уксуса может привести к язве, гастриту и болям в животе.

Обертывание

Подобную услугу обычно оказывают в салонах красоты. Якобы после сеанса можно сбросить пару лишних килограмм. Так-то оно так, но какой ценой – за счет обезвоживания организма! Эффект такой же, как от приема мочегонных таблеток: тошнота, головокружение, полный упадок сил, пониженное давление. И желание выпить как можно больше воды, а вместе с ней и вернуть сброшенные килограммы.