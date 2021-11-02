NTD – тысячи туристов отпраздновали Хэллоуин в румынском замке графа Дракулы

Тысячи любителей острых ощущений собрались в румынском замке графа Дракулы на празднование Дня Всех Святых. Как передаёт NTD, местные жители оказались только рады гостям, поскольку за последнее время поток туристов значительно сократился.

Где ещё пощекотать нервы в Хэллоуин, как не в румынском замке Дракулы? Тысячи любителей острых ощущений устремились сюда на праздник, предшествующий Дню Всех Святых.

Местные жители рады гостям.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я надела маску на эту куклу для безопасности туристов.

ТОРГОВЕЦ: В последнее время туристов стало намного меньше — почти на 60 процентов. Приезжают в основном иностранцы.

В замке, как и полагается, видны то черепа, то скелеты. Может повстречаться и сам Дракула. А где-то кружатся в танце привидения. Души умерших могут возвращаться лишь раз в году — на Хэллоуин.

Знаменитый замок находится в городе Бран в 200 километрах от Бухареста. Его построили в XIV веке. А в XV-м здесь во время военных походов останавливался Влад III — правитель Валахии. У него были прозвища Цепеш и Дракула. Он и стал прообразом главного персонажа одноимённой книги Брэма Стокера.

У замка сменилось много владельцев. Сейчас он принадлежит потомку румынских королей Доминику Габсбургу.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2021 года.