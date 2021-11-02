“Даже не стоит комментировать”. В Кремле отреагировали на публикацию Politico о переброске войск РФ к границам Украины

“Смотрите, наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и не стоит обращать какого-то внимания, – сказал Песков на встрече с журналистами. – Речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью”.

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, “не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами”.

1 ноября Politico опубликовало спутниковое фото, отметив, что на нем видна военная техника, которую РФ стянула к границам Украины.

На фото, которое обнародовало издание, показано скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе города Ельня (РФ) неподалеку от границы с Беларусью.

По данным Politico, в районы Брянска и Курска, неподалеку от северной границы Украины, была передислоцирована военная техника 4-й танковой дивизии вооруженных сил РФ. Подразделения снабжены танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

Также в этом районе замечены части 1-й гвардейской танковой армии. Politico пишет, что российские военные подразделения в конце сентября 2021 года начали движение из мест своей обычной дислокации в сторону украинской границы.

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

“Действительно, есть такие фото, но нет сравнения. По нашим данным, таких изменений не произошло”, – отметили в ГУР.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был “символическим” и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения “Запад 2021”.

На учениях отрабатывали сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”. В них принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия под видом учений каждый год увеличивает число личного состава и военной техники вдоль государственной границы с Украиной, считает заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post писала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

ГУР Минобороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

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