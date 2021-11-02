Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео

В репортаже отмечается, что квартира расположена в новом районе Киева. Интерьер квартиры оформлен в светлых тонах.

Кроме этой киевской квартиры, у Кошевых также есть дом в пригороде.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев”.

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

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