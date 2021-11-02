 

“Есть чему поучиться”: Как живет единственная жена Дмитрия Нагиева

02.11.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заядлый холостяк Дмитрий Нагиев ходил под венец лишь раз в жизни. В молодости телеведущий состоял в браке с радиозвездой Алисой Шер (Настоящее имя Алла Нагиева, — Прим. ред.). В браке у них родился сын Кирилл, но общий наследник не помог супругам сохранить любовные отношения. Пара распалась в начале 2000-х, когда терпению обманутой жены пришел конец.

После краха семьи Алиса Шер писала в своей книге об отношениях с Дмитрием Нагиевым. По ее словам, шоумен был падок на измены с различными известными женщинами. Порой он не приходил домой на ночь, будучи слишком занятым.

Сейчас женщина живет в свое удовольствие. Она так и не вышла замуж после разрыва с телеведущим, зато сделала успешную карьеру и не останавливается на достигнутом. Алиса Шер — радиоведущая и преподаватель. Помимо работы, экс-супруга Дмитрия Нагиева получает дополнительное образование логопеда, сейчас она на втором курсе университета, учится заочно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алла Нагиева (@alisasher)

В инстаграм-аккаунте Алисы Шер то и дело появляются восторженные комментарии. Окружающие пытаются понять, как звезде удается излучать положительную энергетику. На фотографиях она выглядит очень довольной и светится от счастья.

“Великолепна, как всегда! Чем ты заряжаешься? Всегда на таком позитиве, молодец! У тебя всегда есть чему поучиться”, – пишут экс-супруге Дмитрия Нагиева.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / 20 рисунков, наглядно показывающих разницу между объектами и понятиями, которые все постоянно путают

08.06 / Валерия Гай Германика: “Решила поговорить о том, о чем давно молчала”

15.12 / Мнение: “Налоговый майдан” в Киеве

08.04 / Уровень антител после бессимптомного SARS-Cov-2 у мужчин втрое выше, чем у женщин

04.10 / Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение

03.10 / Диетолог назвала оптимальную пищу для обеда офисных работников

20.08 / Мнение: Хреново дело

20.08 / Мнение: Несрастение

19.05 / 18 ресторанов, которые сильно перестарались с подачей, заставив людей мечтать о тарелках

27.03 / Народная швейцарская песня: “Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь….”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика