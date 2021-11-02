 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках будет отреставрирована

02.11.2021, 17:58, Разное
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Жемчужиной московского района Вешняки является храм Успения Пресвятой Богородицы. Это одно из первых церковных зданий, построенных в столице России после Смутного времени – в 1646 году. Сейчас строение нуждается в реставрации. Проект уже согласован.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках – объект культурного наследия федерального значения, является примером храмового зодчества XVII века, сочетает шатровую и купольную архитектуру.

Специалистам необходимо укрепить фундамент, вход в подвал, заменить перекрытия, привести в порядок кирпичные своды Монье, а также обновить гидроизоляцию стен. Помимо этого, реставраторам нужно восстановить кокошник на четверике храма. Этот архитектурный элемент, к сожалению, был утрачен.

Также запланированы работы по реставрации системы водостока, крыльца со стороны западного фасада, ограды церкви. А еще здесь оборудуют новый пандус, отремонтируют напольное покрытие, деревянные лестницы, железные двери и деревянные окна XIX века.

Чтобы грамотно подготовить проект реставрации, эксперты изучили в лабораториях состав и свойства оригинальных строительных и отделочных материалов, провели химико-технологические и микологические анализы.

Кстати, храм Успения Пресвятой Богородицы много раз перестраивали и реставрировали. Во время Великой Отечественной войны церковь была складом, мастерской по ремонту тканевых двигателей, столовой и даже конюшней. Храм вернули верующим в 1947 году.

За последние 10 лет в Москве восстановили более 1,6 тысячи памятников истории и архитектуры.

Сейчас приводят в порядок 500 объектов культурного наследия. До конца 2021 года в столице отреставрируют 200 таких зданий.

Ранее “Дни.ру” писали о реставрации храма Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице. Конкурс на проведение работ недавно был объявлен на портале госзакупок. Победителю тендера необходимо будет привести здание в порядок в течение 18 месяцев. Заявку на участие в конкурсе могут подать только те компании, которые имеют опыт в проведении реставрации объектов культурного наследия.



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