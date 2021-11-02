 

В Соединенных Штатах представили робота-опылителя

02.11.2021, 17:46, Новости дня
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Опыление растений на полях проводят насекомые. А при выращивании сельскохозяйственных растений в теплицах возникают проблемы. Пчел туда запускать, мягко говоря, неудобно. А существующие технологии искусственного опыления не всегда эффективны.

Американские специалисты нашли решение данной проблемы. Инженеры их университета в Западной Вирджинии представили специального робота, который сможет спокойно работать в тепличных хозяйствах, занимаясь качественным опылением цветов.

У данной автономной машины сразу шесть рук, говорят разработчики, и свою работу он делает очень хорошо. Кстати, власти США предоставили для создания такого робота грант на 750 тысяч американских долларов.



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