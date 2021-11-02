 

Ученые рассказали, как наша атмосфера насытилась кислородом

02.11.2021, 17:46, Новости дня
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Как утверждает автор статьи в журнале Nature Geoscience, насыщение земной атмосферы кислородом стало возможным исключительно благодаря столкновению нашей планеты с другим космическим телом.

Собственно говоря, кроме катастрофы глобального масштаба, на нашей планете произошло и замедление вращения вокруг своей оси. Таким образом, продолжительность земных суток пришла в адекватное состояние с точки зрения возможности развития растений, обладающих способностью к фотосинтезу.

Если бы сутки были слишком длинными, то происходил бы перегрев поверхности днем и сильное охлаждение ночью. Деревья и трава не смогли бы выжить, а не только развиваться, утверждает автор статьи. Однако эволюция началась с водорослей, которые к смене температуры еще более чувствительны.



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