Таяние льдов Гренландии создает риски глобальных наводнений

В Гренландии накоплен один из самых больших ледяных щитов нашей планеты. Однако ледники на этом гигантском острове тают с невиданной скоростью, отмечают ученые. Какие риски это создает для Землян?

По мнению экспертов, опасность нешуточная. Можно даже предполагать возникновение масштабных наводнений, которые теоретически способны выйти на глобальный уровень.

По оценкам исследователей из британского университета Ланкастера, Миворой океан уже поднялся примерно на сантиметр за последнее десятилетие. Это немало, говорят специалисты. Но хуже всего то, что это может быть только началом процесса. Тем временем ледники Гренландии тают быстрее на 21%.