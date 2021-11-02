 

Россия готова поделиться с другими странами опытом борьбы с главными киберугрозами

02.11.2021, 17:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУ РФ есть сборник 21 топовой киберугрозы, опытом борьбы с которыми страна готова делиться с другими государствами, сообщила член комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной соцотвественности Евгения Дмитриева.

«Мы видим уже сейчас, что цифровая грамотность и защита самого себя в большом проценте «хромает». Мы готовы проводить социальный хакатон в странах-членах МАЭСССИ (Международная ассоциация экономических и социальных советов и схожих институтов). Цель – сформировать пул ИТ-решений, направленных на закрытие социальных проблем макрорегионов или конкретных стран. Инструмент быстрый, удобный и масштабированный», – сказала она на круглом столе «Новые возможности для гражданского общества на международной арене: председательство Общественной палаты РФ в МАЭСССИ в рамках итогового форума «Сообщество».

«Мы предлагаем в рамках председательства масштабировать и расширить Альянс по защите детей в сети Интернет. Он может и должен расширяться на международной арене. Еще одна практика, существующая в РФ, – индекс оценки готовности граждан к цифровизации. Мы можем поделиться таким опытом с нашими иностранными коллегами. Также у нас есть сборник 21 топовой киберугрозы. Мы хотим пойти дальше и рассказать, как с этими угрозами взаимодействовать и как с ними научиться жить», – добавила Дмитриева.

В свою очередь председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова подчеркнула, что пандемия COVID-19 еще больше обострила проблему цифрового неравенства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Далеко не у всех есть подходящие программное обеспечение, оборудование, навыки. Даже наши российские НКО не были готовы к этому цифровому переходу. Поэтому преодоление цифрового неравенства – очень важная тема, которую невозможно не обсуждать или преодолевать без участия гражданского общества», – сказала она.

В ходе дискуссии член экономического, социального, экологического совета Марокко Амир Мунир Алауи отметил важность цифрового развития посредством обмена международного опыта. «Я сейчас в 5 тысячах километрах от вас. И все отлично работает, вас видно и слышно. Конечно, ничто не способно заменить физический контакт, но для работы – это отличный вариант. Сегодня цифровая реальность – реальность существующая, она пришла к нам всерьез и надолго. …. Уверен, что ОП РФ поделится опытом и сможет координировать нашу работу в ближайшие годы таким образом, чтобы мы все могли привносить свой вклад и давать ответ нашим организациям-членам», – сообщил он.



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