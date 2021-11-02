Москалькова призвала увеличить число бюджетных мест в вузах

В РФ необходимо снижение платных мест в образовательных учреждениях и увеличение количества бюджетных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Важно рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для молодежи и кредиты на обучение, сужение частных мест в образовательных учреждения и увеличение количества бюджетных мест. Субсидирование для работодателей, которые будут брать на работу молодежь», – сообщила Москалькова на пленарном заседании форума «Сообщество» Общественной палаты России, передает РИА «Новости».

По ее словам, также важно разработать рекомендации по безопасному пользованию интернетом, соцсетями для родителей учеников и учителей, поскольку он несет в себе и вызовы, и угрозы, необходимо минимизировать возможность последствий

Ранее Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об увеличении числа бюджетных мест в региональных вузах.